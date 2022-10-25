«المنفي» يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع السياسية

جرى مساء اليوم الثلاثاء، اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن المكالمة الهاتفية بحثت آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

كما ناقشا الطرفان الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وسُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

وأكد المنفي خلال الاتصال على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

من جهته أشاد السفير الأمريكي بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تمر به البلاد.