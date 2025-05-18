المنفي يبحث مع السفير الإيطالي تهدئة الأوضاع في طرابلس وكسر الجمود السياسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وتناول اللقاء الإجراءات التي اتخذها المجلس الرئاسي للحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان حماية المدنيين، إلى جانب مناقشة السبل الممكنة لتجاوز حالة الانسداد السياسي وتعزيز الاستقرار في البلاد.

هذا وتشهد العاصمة الليبية طرابلس بين الحين والآخر توترات أمنية نتيجة الانقسامات السياسية والصراعات بين بعض التشكيلات المسلحة، رغم المساعي المحلية والدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

ويأتي لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع السفير الإيطالي في إطار الجهود المستمرة للتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار وتعزيز المسار السياسي، خاصة مع تعثر العملية الانتخابية وغياب توافق وطني شامل بين الأطراف الليبية.