المنفي يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا تيري فالات، في أول لقاء رسمي بعد اعتماد أوراقه الدبلوماسية ممثلاً لبلاده.

ونقل السفير الفرنسي في بداية اللقاء تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موجهاً دعوة رسمية للرئيس محمد المنفي للمشاركة في أعمال القمة الفرنسية – الإفريقية المزمع عقدها في العاصمة الكينية نيروبي منتصف العام المقبل، مؤكداً حرص باريس على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء مناقشة مستجدات المشهدين السياسي والأمني في ليبيا، إلى جانب بحث المسارات الاقتصادية وجهود دعم الاستقرار، حيث أشاد السفير الفرنسي بالدور المحوري الذي يقوم به الرئيس محمد المنفي في تهيئة مناخ توافقي يمهّد للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وأبرز السفير أهمية المبادرة الجامعة التي طرحها الرئيس كإطار عملي لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفق رؤية تضمن الاستقرار والسلام الدائم.

وأكد الرئيس محمد المنفي على أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الفرنسي ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والازدهار.