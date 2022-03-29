«المنفي» يبحث مع «السيسي» آخر التطورات السياسية في ليبيا

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إنّ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وجهود استعادة الاستقرار في البلاد.

وذكرت وهيبة أنّ السيسي أشاد بجهود الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد المصالحة الوطنية، والعمل مع كل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة مجددا التأكيد على دعم بلاده للحل السياسي للأزمة الليبية.

وكانت وسائل إعلام مقربة من النظام المصري، أعلنت أنّ خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يزوران القاهرة منذ يوم الأحد للتنسيق والتشاور في إطار التحركات التي تقودها القاهرة لحل الأزمة الليبية.