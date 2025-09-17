المنفي يبحث مع اللجنة الأمنية مستجدات وقف إطلاق النار

بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، آخر مستجدات العمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء خطوات تنفيذ الاتفاقات الأمنية المبرمة، وسبل دعم جهود الاستقرار المستدام، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي على أهمية التزام جميع الأطراف بتطبيق الترتيبات الأمنية المُتفق عليها، مشددًا على أن المجلس الرئاسي سيواصل دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تثبيت السلم الأهلي والحفاظ على وحدة المؤسسات العسكرية والأمنية.