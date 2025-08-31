المنفي يبحث مع «اللجنة العسكرية المشتركة» جهود التهدئة وتوحيد المؤسسة العسكرية

التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، في اجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية من البلاد.

وبحث اللقاء سير جهود التهدئة التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتعزيز السلام الشامل في جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في مختلف المناطق.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع إحاطتها المفصلة بشأن نتائج اللقاء الأخير للجنة العسكرية المشتركة الذي عقد في تونس، والذي تناول محاور توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة.