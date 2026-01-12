المنفي يبحث مع اللجنة العسكرية «5+5» آخر التطورات الأمنية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وضمّ الاجتماع كلًا من عضو اللجنة العسكرية الفريق أحمد علي أبوشحمة، وعضو اللجنة العسكرية الفريق رضوان إبراهيم الغراري، وعضو اللجنة العسكرية الفريق مختار ميلاد النقاصة، حيث جرى بحث آخر التطورات الأمنية والعسكرية في البلاد.

وناقش اللقاء مستجدات الوضع الميداني، وملفات التنسيق العسكري، وجهود دعم الاستقرار الأمني، في إطار الدور المنوط باللجنة العسكرية المشتركة في متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار المساعي السياسية والعسكرية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في ليبيا، خاصة مع تزايد التحديات الأمنية المرتبطة بتوحيد المؤسسة العسكرية وضمان الالتزام بالترتيبات الأمنية المتفق عليها.

وتؤدي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 دورًا محوريًا في الحفاظ على التواصل بين الأطراف العسكرية، ومعالجة القضايا الميدانية، بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن في مختلف المناطق.