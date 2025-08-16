المنفي وتيتيه يبحثان مسار الحل السياسي والتدقيق المالي للمؤسسات الحيوية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري، برفقة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخلال اللقاء، استعرضت المبعوثة الأممية خطة البعثة لدعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تهدف إلى تسريع الحوار بين الأطراف الليبية، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر إطار قانوني ودستوري مستدام، كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية للإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

كما ناقش الجانبان آخر مستجدات المسار السياسي والدستوري، والخيارات المطروحة من قبل اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6، إلى جانب ملف الأمن والاستقرار، ودور المجلس الرئاسي في الحفاظ عليهما وسط التحديات الراهنة.

وفي سياق متصل، تناول اللقاء مشروع التدقيق المالي الذي قدمه الرئيس المنفي، وأعمال اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، المكلّفة بمتابعة نفقات كل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين بعثة الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي لدفع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار المؤسسي في ليبيا.