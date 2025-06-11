المنفي يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الوضع في طرابلس ومسار برلين المرتقب

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع الأمنية والمساعي الأممية لدعم الاستقرار في البلاد.

وتناول اللقاء مناقشة المستجدات المتعلقة بالمشهد الأمني في العاصمة طرابلس، والجهود الوطنية الجارية لترسيخ التهدئة، خصوصًا عبر اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية المُشكّلة بقرار من رئيس المجلس الرئاسي.

وأشادت المبعوثة الأممية بما وصفته بـ”الخطوات الإيجابية” في مسار تعزيز الأمن، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لهذه المبادرات التي تسعى لتثبيت الاستقرار والحد من التوترات.

كما أطلعت تيتيه الرئيس على آخر تحضيرات البعثة بشأن اجتماع برلين المرتقب، مشددة على أهمية التنسيق الدولي من أجل تهيئة بيئة مناسبة للحوار الليبي الشامل.

من جانبه، أعرب الرئيس المنفي عن تقديره للجهود الدولية التي تلتزم بالحياد وتُسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، مشددًا على تمسكه بـ”الثوابت الوطنية”، وعلى أن أي حل سياسي يجب أن ينبثق من إرادة ليبية خالصة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.