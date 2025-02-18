«المنفي» يبحث مع المبعوث الأمريكي الأوضاع السياسية والاقتصادية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، المبعوث الأمريكي الخاص إلى دولة ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، “جيرمي برنت”، والوفد المرافق لهما، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وتناول اللقاء، “جهود البعثة الأممية في ليبيا وعمل اللجنة الاستشارية والخطوات العملية المُتخذة للدفع قدماً بالعملية السياسية لإنهاء المراحل الانتقالية والمحافظة على استدامة الاستقرار، والتوجه إلى الانتخابات العامة”.

بدوره، أشاد المبعوث الأمريكي، “بدور المجلس الرئاسي المحوري في القضية الليبية، من خلال مواقفه الثابتة التي تعزز سيادة ليبيا واستقلالها في كل المحافل الإقليمية والدولية”.