«المنفي» يبحث مع المبعوث الأممي إنجاز الانتخابات في أقرب وقت

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وقدم المبعوث الأممي في مستهل اللقاء، إحاطة حول لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتم خلال اللقاء، بحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

بدوره أشاد المبعوث الأممي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.

كما كرر باتيلي خلال اللقاء، دعوته لكل الأطراف إلى الانخراط بجدية في مسار الحل الوطني.

هذا واتفق الطرفان على ضرورة أن يرتقيَ القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني يُنهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة خلال العام الجاري.