«المنفي» يبحث مع المبعوث الأممي تطورات المشهد السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا يان كوبيش.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن اللقاء يأتي لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وناقش اللقاء، المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي سينعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، خلال شهر نوفمبر القادم، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة تظافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

من جهته أكد كوبيش، التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية.

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