«المنفي» يبحث مع المبعوث الأممي سُبل دفع العملية السياسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بديوان المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتناول اللقاء، سُبل دفع العملية السياسية، حيث أكد المنفي على ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

بدوره أشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.