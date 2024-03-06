«المنفي» يبحث مع المبعوث الأمريكي الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمى برنت، الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والسبل الكفيلة للخروج من حالة الانسداد السياسي والمضي قدماً نحو الانتخابات.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد أكد المنفي مواصلة العمل بالشراكة مع البعثة الأممية في ليبيا للوصول لتسوية سياسية حقيقية، ترتكز علي الاحتكام للشعب بشكل مباشر وتفعيل دور المنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة في تعزيز الحوار والتوافق.

من جهته عبر المبعوث الأمريكي، عن تطلع بلاده إلى إعادة إحياء اللجنة المالية العليا لتلعب دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، كأداة تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق، مثمنا دور المنفي ومحاولاته الحثيثة لخلق جسور للتواصل مع الفاعلين والمعنيين بالقضية الليبية، بهدف الوصول للانتخابات.