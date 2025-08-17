المنفي يبحث مع المبعوث الفرنسي تطورات المشهد السياسي وخطة دعم الانتقال في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المبعوث الخاص لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، بول سولير.

ونقل المبعوث الفرنسي في مستهل اللقاء تحيات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشيداً بجهود الرئيس المنفي في إدارة المرحلة الانتقالية، والحفاظ على التوازنات السياسية والأمنية في البلاد.

وبحث الجانبان آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، حيث تناول اللقاء خطة بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية، وسبل دعمها من خلال تعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق توافق وطني شامل.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة الرئيس بشأن التدقيق المالي الشامل، والتي لقيت ترحيباً فرنسياً، لما تمثله من خطوة مهمة نحو الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، وتعزيز التعاون المشترك في الملفات ذات الاهتمام المشترك.