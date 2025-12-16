المنفي يبحث مع النائب العام تعزيز العدالة واستقلال القضاء

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، النائب العام المستشار الصديق الصور.



وجاء اللقاء في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وترسيخ مسار سيادة القانون في ليبيا.

وشملت المباحثات جملة من الملفات المتعلقة بالأمن القومي الليبي، وسبل تعزيز العدالة، وضمان استقلالية السلطة القضائية، بما يتيح لها ممارسة مهامها الدستورية والقانونية بحرية وحياد، بعيدًا عن أي تجاذبات أو استقطابات سياسية.

وأكد اللقاء على أهمية التعاون بين السلطات لتعزيز الاستقرار الوطني ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات الليبية لتحقيق الاستقرار المؤسسي وتعزيز حكم القانون بعد سنوات من الانقسام السياسي والصراعات المسلحة التي أثرت على عمل الأجهزة القضائية والأمنية.

ويشكل استقلال القضاء والالتزام بالمسارات الدستورية ركيزة أساسية لضمان العدالة ومكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.