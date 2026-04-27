المنفي يبحث مع «النائب العام» تعزيز سيادة القانون

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، النائب العام المستشار الصديق الصور، في إطار متابعة جهود تعزيز سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تناول اللقاء سبل دعم وتطوير قدرات منظومة العدالة الجنائية، بما يهدف إلى رفع كفاءتها المؤسسية وتعزيز أدائها في مختلف الملفات القضائية.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز جهود مكافحة جرائم الفساد، من خلال تفعيل أدوات الملاحقة القضائية، وتشديد إجراءات المساءلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية المال العام.

ويأتي هذا اللقاء في ظل توجه رسمي نحو تعزيز منظومة العدالة في ليبيا، مع التركيز على ملفات مكافحة الفساد وتطوير الأداء القضائي، بما يدعم الاستقرار المؤسسي ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.