المنفي وبولس يبحثان «خارطة الطريق» نحو الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس والوفد المرافق له، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الانقسام وتمهد لإجراء الانتخابات.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء تناول تطورات المشهد السياسي، والسبل الكفيلة بدفع العملية السياسية إلى الأمام عبر توافق وطني يهيئ الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن نجاح أي تسوية سياسية يرتبط بكونها شاملة، وأن تُبنى على حوار مباشر بين المؤسسات الرسمية الوطنية المعنية، بما يضمن الوصول إلى توافق مستدام، بعيدًا عن الترتيبات المؤقتة أو التفاهمات المحدودة التي قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام.

وأضاف أن توسيع دائرة الحوار يُعد ضرورةً للحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، وتهيئة مسار انتخابي يتيح مشاركة جميع الليبيين.

وأشار محمد المنفي إلى انفتاح المجلس الرئاسي على جميع الجهود الدولية الداعمة للاستقرار، شريطة أن تستند إلى توافق وطني واسع، وأن تراعي التوازن بين المؤسسات والمكونات الليبية، بما يعزز فرص نجاح أي مبادرة سياسية ويمنع فرض حلول جزئية أو مؤقتة.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس دعم الولايات المتحدة لمسار سياسي شامل يشارك فيه جميع الأطراف، ويقود إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية.

وأضاف بولس أن الولايات المتحدة تحرص على العمل مع مختلف الأطراف الليبية للاستفادة من الزخم السياسي الحالي، ودعم الجهود الهادفة إلى توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

تأتي هذه المباحثات في ظل استمرار الجهود المحلية والدولية لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، ودفع الأطراف الليبية نحو التوافق على إطار سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية، باعتبارها أحد أبرز المسارات المطروحة لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.