المنفي يبحث مع تيتيه مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، برفقة نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في طرابلس، إلى جانب التحديات التي تواجه جهود التهدئة والتسوية السياسية في البلاد.

وأعربت تيتيه عن تقديرها العميق للدور المحوري الذي يقوم به الرئيس محمد المنفي في دفع عجلة الحوار الوطني، مشيدةً بحرصه الدائم على جمع الفرقاء على طاولة التفاوض لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وقيادة مشتركة تحقق الاستحقاقات الوطنية الضرورية.