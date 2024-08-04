«المنفي» يبحث مع «الحداد» تداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي

التقى القائد الأعلى للجيش الليبي، صباح اليوم بالعاصمة طرابلس، رئاسة الأركان العامة، وذلك لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، وتداعيات إقفال حقل الشرارة النفطي وما يترتب عليه من عدم استقرار أمني بالمنطقة بصفة عامة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تتابع التقارير الفنية والأمنية الواردة إليها بشأن محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي، والتي تأتي في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي.

وتستنكر وتدين كومة الوحدة بشكل واضح أي محاولة تهدف إلي تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة الذي يمثل نحو 40% من انتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة ليبيا فيه 88% بينما تصل حصة المشغل الأجنبي 12%، ما يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي الذي دفع لوحده ثمن أزمات اقفال النفط المتكررة التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا علي حياة مواطنينا.

واكدت حكومة الوحدة أن الثروات النفطية ملك لليبيين ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة.

كما أكدت أن حكومة الوحدة الوطنية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب، وندعو إلى تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن.