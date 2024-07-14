«المنفي» يبحث مع رئيس الأركان التركي الجوانب العسكرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس الأركان العامة للجيش التركي فريق أول متين جوراك، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

ونقل رئيس الأركان العامة للجيش التركي للمنفي، رسالة من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، مؤكدا فيها عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة العمل على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.