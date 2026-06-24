المنفي يبحث مع «رئيس الاستخبارات التركية» تطورات المشهد السياسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق له، بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، نقل إبراهيم قالن إلى محمد المنفي تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس جهاز الاستخبارات التركية بالدور الذي يضطلع به رئيس المجلس الرئاسي في دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع المجلس الرئاسي بشأن القضايا السياسية والأمنية والعسكرية المشتركة.

وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة، حيث أكد الجانب التركي أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب مشاركة جميع الأطراف الليبية وأن يستند إلى التوافق والشمول، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول وطنية مستقرة وقابلة للاستمرار.

وجدد إبراهيم قالن تأكيد بلاده على دعم وحدة ليبيا وسيادتها وحرصها على مساندة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية وطنية مستدامة تحظى بتوافق مختلف المكونات الليبية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا ترحب بالمبادرات التي تقوم على أسس التوازن والشمول، بما يضمن الحفاظ على وحدة المؤسسات الوطنية ويعزز فرص نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية.

وشدد المنفي على أن المجلس الرئاسي يواصل أداء دوره في دعم التوافق الوطني بين مختلف الأطراف الليبية، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح المسار السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار بما يخدم مصالح الشعب الليبي.

وأشار إلى أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يراعي التوافق بين الليبيين ويحافظ على وحدة مؤسسات الدولة، بما يهيئ الظروف المناسبة لاستقرار البلاد وترسيخ مؤسساتها الوطنية.