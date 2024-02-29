«المنفي» يبحث مع رئيس غينيا بيساو تنسيق العمل الإفريقي المشترك

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر المختار سيسكو إمبالو.

وتناول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم الشعبيين الإفريقيين الصديقين في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الإفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي تطلع ليبيا لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وعلى مستوى تجمع دول الساحل والصحراء (س-ص) على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، مثمناً الدور الفاعل لرئيس جمهورية غينيا بيساو في دعم عملية المصالحة الوطنية في ليبيا من خلال دور الاتحاد الإفريقي ومن خلال مساهمته في معالجة كافة الأزمات التي تمر بها إفريقيا.

هذا وأقام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء بطرابلس، حفل عشاء على شرف رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر المختار سيسكو، تكريماً له والوافد المرافق.

وعقب حفل العشاء، اصطحب المنفي ضيف دولة ليبيا في جولة شملت قوس ماركوس وأهم المعالم الأثرية والمباني التاريخية في المدينة القديمة، وعدد من مرافقها السياحية.