«المنفي» يبحث مع رئيس مؤسسة الاستثمار الجهود المبذولة للمحافظة على الأصول الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الجهود التي تقوم بها المؤسسة للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها.

واطلع رئيس المؤسسة، على المنفي كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

وأكمن جانبه، أكّد المنفي على استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوق سيادي ملكاً للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز، وتكثيف الجهود لحمايتها، مشددا على عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.