«المنفي» يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دور التكتل في استقرار ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، والوفد المرافق له.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث أعرب المنفي عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

من جانبه أكد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في العاصمة طرابلس. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١