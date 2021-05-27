«المنفي» يبحث مع رئيس نيجيريا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل رئيس نيجيريا محمد بخاري، رفقة وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما، وعدد من الوزراء، أمس الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أبوجا.

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على تعزيزها، والتطرق إلى المصالح المشتركة، ومجالات التعاون الثنائية وآليات تفعيلها.

كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الرئيس النيجيري أبوجا | 26 مايو 2021 م استقبل الرئيس النيجيري محمد بخاري رفقة وزير الشؤون… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأربعاء، ٢٦ مايو ٢٠٢١