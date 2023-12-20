«المنفي» يبحث مع سفير بريطانيا الأوضاع السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا “مارتن لونغدن”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فقد أكد المنفي تمسكه بانتهاء كل المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة بمشاركة كل الليبيين، معرباً عن تقديره لدور بريطانيا الداعم للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا.

من جهته أشار سفير المملكة المتحدة، لدعم المملكة المتحدة لمبادرة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا عبدالله باثيلي التي تهدف لنجاح العملية الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.