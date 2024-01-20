«المنفي» يبحث مع «غوتيرش» و«موسيفيني» تطورات العملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، تطورات العملية السياسية في ليبيا ودور المجلس الرئاسي في دعم الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية.

وذكر المكتب الإعلامي للمنفي أن اللقاء الذي جرى في العاصمة الأوغندية على هامش أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، تطرق إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار المنفي إلى دور الأمين العام ومواقفه تجاه الأزمة الإنسانية في غزة ودعواته المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار.

كما التقى المنفي، رئيس جمهورية أوغندا، “يوويري موسيفيني”.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.