المنفي يبحث مع قيادات الجيش إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية

ترأس رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، صباح الأحد، اجتماعا موسعا بالعاصمة طرابلس ضم رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المناطق العسكرية عبد السلام زوبي، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية بينهم معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس هيئة العمليات، ومديرا مكتبي القائد الأعلى ووزير الدفاع.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية وإعادة تنظيم هيكلة المؤسسة العسكرية على مختلف الأصعدة، مع التركيز على تحديد المهام وتطوير الكفاءات، إضافة إلى بحث الآليات التنفيذية لتفعيل قانون التقاعد العسكري.

وأشاد المنفي بجهود الجيش الليبي في دعم ركائز الأمن والاستقرار على جميع الاتجاهات، مؤكدا المضي في إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز الانضباط والمهنية وتوحيد الهياكل الإدارية، بما يعزز الدور الوطني للجيش في حماية الدولة ومقدرات الشعب والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية.