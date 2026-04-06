المنفي يبحث مع مجموعة خبراء إجراءات عاجلة لـ«إنعاش الاقتصاد»

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين في طرابلس، اجتماعاً مع لجنة الخبراء الاقتصاديين المكلّفة بالقرار رقم (4) لسنة 2026، لبحث التدابير الاقتصادية العاجلة ووضع معالجات لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار والنمو المستدام.

وقدمت اللجنة تقريرها الأول مع توصية بإحالته إلى الجهات المختصة، فيما ناقش الاجتماع الخطوات المرتقبة التي يعتزم الرئيس اتخاذها لحماية المصالح العليا للدولة وصون الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات رئاسية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسار التنمية.