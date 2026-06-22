المنفي يبحث مع لجنة «5+5» تسريع خطوات توحيد الجيش

عقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، اجتماعاً في العاصمة طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الممثلين للمنطقة الغربية، لبحث مستجدات مشروع توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية.

وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات العملية والخطوات التنفيذية التي جرى اتخاذها بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة، بهدف الدفع بمسار توحيد المؤسسة العسكرية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين مكونات الجيش الليبي.

كما ناقش المجتمعون أبرز النتائج والتوصيات التي خلص إليها الحوار المهيكل الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث تم التباحث حول آليات الاستفادة من مخرجاته في دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق العسكري، بما يسهم في دعم العملية السياسية والحفاظ على أمن ليبيا ووحدة مؤسساتها.

وتُعد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إحدى أبرز مخرجات المسار العسكري الليبي، حيث تضطلع بدور محوري في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، إلى جانب دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتحقيق الاستقرار الأمني.