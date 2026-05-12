المنفي يبحث مع «ماكرون» مسار الانتخابات الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية – الفرنسية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار، والدفع بالعملية السياسية نحو انتخابات وطنية شاملة، وفق إطار قانوني وتوافقي جامع.

وأكد الرئيسان أهمية تعزيز وحدة المؤسسات الليبية والعمل ضمن الأطر القانونية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ومسار الأمم المتحدة، ويدعم الحلول القائمة على التوافق الوطني، بعيداً عن أي مبادرات أحادية لا تراعي الشرعية السياسية والمؤسسية، ولا تضمن استقرار الدولة ووحدتها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أن أي مسار سياسي ناجح يجب أن يستند إلى الإرادة الليبية الجامعة، واحترام المؤسسات الرسمية، ودعم الجهود الأممية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.