«المنفي» يبحث مع مجلس النوّاب إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي مع النواب مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

من جانبه أكد أعضاء مجلس النواب أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وحث النواب خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويُساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وذلك خلال اجتماع تشاوري جرى اليوم الاثنين.

وشدّد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن فريق العمل قدم الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.