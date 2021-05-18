«المنفي» يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً أمريكياً برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، وسفير الولايات المتحدة المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم تناول اللقاء مسار العملية السياسية في ليبيا ومساعي المصالحة الوطنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، والمبعوث الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، أكدا على دعم واشنطن للانتخابات الليبية في ديسمبر 2021.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن زيارة مساعد وزير الخارجية بالإنابة جوي هود والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند إلى ليبيا هي الأرفع مستوى منذ عام 2014.

وأضاف البيان أن هود ونورلاند التقيا برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي شامل وتفاوضي، تيسّره الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.