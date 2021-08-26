«المنفي» يبحث مع نائب رئيس الحكومة عدداً من الملفات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، عدداً من المواضيع الخاصة بالخدمات الأساسية، وتوحيد الرؤى حول الاستحقاقات القادمة، بحضور اللواء حسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

وتناول اللقاء آليات العمل بما ينعكس إيجابياً على معالجة القضايا العالقة بملفات الأمن والصحة والكهرباء، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتم مناقشة دور الحكومة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، والحوار المجتمعي، بالإضافة إلى النظر في احتياجات البلديات ودعمها بما يمكنها من أداء عملها.