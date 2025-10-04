المنفي يبحث مع نائب وزير خارجية إندونيسيا تعزيز الشراكة بين البلدين

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت في طرابلس، مع نائب وزير خارجية جمهورية إندونيسيا محمد أنيس متى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

ونقل المسؤول الإندونيسي خلال اللقاء تحيات الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى المنفي، مؤكداً رغبة بلاده في تأسيس شراكة إستراتيجية مع ليبيا تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وأعرب أنيس متى عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا وإندونيسيا، مشدداً على أهمية تفعيل آليات التشاور السياسي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يعزز دور الدول الإسلامية في ترسيخ السلام والاستقرار في العالم الإسلامي.