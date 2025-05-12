«المنفي» يبحث مع وزير الدولة القطري تطورات المشهد السياسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي نقل تحيات أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وتناول اللقاء تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي، وإنهاء الانقسام، وتحقيق الاستقرار.

وجدد الخليفي، موقف قطر الداعم لليبيا ومؤسساتها، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في مختلف المحافل. من جانبه، ثمّن المنفي عمق العلاقات الثنائية، وأشاد بدور قطر في دعم السلام، داعياً إلى استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.