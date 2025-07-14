المنفي يبحث مع وزير بريطاني مستجدات الأوضاع الليبية وتعزيز التعاون الثنائي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وفداً دبلوماسياً بريطانياً رفيع المستوى، ترأسه وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فولكنر هيمش، بحضور السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن وعدد من المسؤولين.

وتناول اللقاء العلاقات الليبية البريطانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في البلاد.

كما استعرض الرئيس المنفي القرارات الأخيرة المتعلقة بتشكيل لجنتين للترتيبات الأمنية والحقوقية، إحداهما معنية بمتابعة الهدنة وإعادة تنظيم الوضع العسكري، والأخرى تختص بملف السجون وضمان أمان مراكز الاحتجاز، في إطار جهود ترسيخ وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار في طرابلس.

من جانبه، ثمّن الوزير البريطاني الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز المسار السياسي، مؤكداً التزام بلاده بدعم الحلول السلمية التي تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتُعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي إليها.