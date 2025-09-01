المنفي يبحث مع وفد «بلدية طرابلس» أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح الاثنين في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفد لجنة التواصل المكلفة من بلدية طرابلس المركز، في لقاء خُصص لبحث الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون والحيلولة دون عودة الصراع المسلح.

وشدد المنفي على ضرورة استمرار العمل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ الملائم للحوار الوطني الشامل، بما يضمن حماية المدنيين، وصون مؤسسات الدولة، ودفع العملية السياسية قدماً نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والتنمية.

من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الرئاسي لحماية العاصمة وتعزيز الاستقرار، مؤكدين دعمهم الكامل لكل المساعي الهادفة إلى توحيد الصف الوطني ونبذ العنف والتوتر.