جلسة مباحثات حول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا

عُقدت بالعاصمة طرابلس جلسة مباحثات بين رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، والنائب بالمجلس “عبدالله اللافي”، مع الرئيس الكونغولي، رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، “دنيس ساسو نغيسو”.

وتركزت المباحثات “حول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، الذي يرعاه الاتحاد الإفريقي، ودفع عجلة المصالحة وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في دعم الحوار الليبي الليبي، بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد”.

كما ناقش الجانبان، “أهمية تظافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مسار المصالحة في إطار التزام الاتحاد الإفريقي بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة”.

وقام الرئيس، “دنيس ساسو نغيسو”، في ختام المباحثات بتقديم مقترح ميثاق المصالحة للمجلس الرئاسي.

عُقدت بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين، جلسة مباحثات بين فخامة رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي"، والنائب بالمجلس السيد، "… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤