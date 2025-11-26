«المنفي» يتابع تطوير المؤسسة العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأربعاء اجتماعًا مع رئيس الأركان العامة، تناول آخر التطورات المتعلقة بملف هيكلة المؤسسة العسكرية وأهمية التنسيق المستمر بين القائد الأعلى ورئاسة الأركان لضمان تنفيذ الأوامر والتوجيهات وفق أعلى المعايير المهنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات الحالية لتطوير الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، وتعزيز كفاءة العمل العسكري بما يضمن جاهزية المؤسسة وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية وفق أسس مهنية واحترافية.

وشهدت المؤسسة العسكرية الليبية في السنوات الأخيرة عدة محاولات لإعادة الهيكلة والتطوير، شملت تحسين الكفاءة الإدارية واللوجستية، وإعادة تنظيم الوحدات العسكرية لتعزيز الأداء الأمني وتوحيد الجهود تحت القيادة العليا للقوات المسلحة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود القيادة الليبية لإصلاح المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها، بما يضمن جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية وحفظ الاستقرار، ويعكس أهمية التنسيق المستمر بين القيادة ورئاسة الأركان لضمان تنفيذ السياسات والخطط العسكرية وفق المعايير المهنية الدولية.