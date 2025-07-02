المنفي يترأس اجتماعاً أمنياً لمتابعة تنفيذ الهدنة في طرابلس والمنطقة الغربية

في إطار الجهود المستمرة لترسيخ الأمن والاستقرار، عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اجتماعًا موسعًا اليوم، خُصص لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية، وبشكل خاص العاصمة طرابلس، وذلك بحضور لجنة متابعة تنفيذ الهدنة.

وناقش الاجتماع مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار، وأكد القائد الأعلى على ضرورة عودة كافة التشكيلات إلى مقراتها الأصلية، وفق ما نصّت عليه التفاهمات الأمنية المعتمدة.

وشدد الرئيس المنفي على أهمية تنفيذ مراحل الهدنة بدقة وشفافية، وضرورة معالجة التحديات التي تواجه اللجنة بشكل عاجل، بما يسهم في تعزيز حالة التهدئة وحماية أمن المواطنين، مشيرًا إلى أن طرابلس هي العاصمة التي تحتضن جميع الليبيين، ويجب أن تبقى آمنة ومستقرة للجميع.

كما جدد دعمه الكامل للجنة متابعة الهدنة، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ التفاهمات على الأرض.

وحضر الاجتماع: رئيس الأركان العامة، رؤساء الأركان النوعية، آمرو المناطق العسكرية: طرابلس، الساحل الغربي، والمنطقة الوسطى.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص المجلس الرئاسي على استكمال المسار الأمني، وضمان استقرار العاصمة والمنطقة الغربية، بما يمهد الطريق نحو سلام دائم وشامل في البلاد.