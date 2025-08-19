المنفي يترأس الاجتماع الأول للجنة الفنية لمتابعة إنفاق «النفط والكهرباء»

ترأس رئيس المجلس الرئاسي ورئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمكلفة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بحضور كامل أعضائها.

وخُصص الاجتماع لمناقشة أبرز التحديات والعوائق التي تواجه الإصلاح المالي والإداري، مع التركيز على مراجعة شاملة ودقيقة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وشدد المنفي على ضرورة إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الصارمة، وضمان توافقها مع التشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية، حفاظاً على سيادة الدولة وحماية مقدراتها، داعياً إلى تعزيز التنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات العلاقة.

من جهتهم، أكد رئيس اللجنة الفنية وأعضاؤها استمرار التواصل الفني مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011، بما يضمن الامتثال للقرارات الدولية دون المساس بسيادة ليبيا أو حقوق شعبها.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة الرشيدة في مؤسسات الدولة السيادية.