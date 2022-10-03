«المنفي» يستقبل وفداً تركياً

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، وفداً حكومياً من الجمهورية التركية، برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بحضور وزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش، والوفد المرافق لهم.



ونقل وزير الخارجية التركي في مستهل اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، للشعب الليبي، معبراً عن عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء، دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.