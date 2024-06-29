المنفي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى ليبيا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 29 يونيو 2024 - 14:08 | آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 14:22 نُشر: السبت، 29 يونيو 2024 - 14:08
ليبيا
المنفي تسلم أوراق اعتماد سفرار ايران واليابان وصربيا واسبانيا وتركيا والصومال.

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم السبت بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية إيران الإسلامية، “عين الله سوري”، سفير اليابان، “شينمورا ايزورو”، سفير جمهورية صربيا، “دراغان تودوروفيتش”، سفير مملكة إسبانيا، “خافيير سوريا كينتانا”، سفير جمهورية تركيا، “كوفن بيقيتش”، سفير جمهورية الصومال، “عبدي آدم ديري”.

وأكد الرئيس، خلال استقباله السفراء الجُدد على عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

من جهتهم، نقل السفراء الجُدد تحيات دولهم وحكوماتهم للرئيس، معبرين عن أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، ومثمنين جهود رئيس المجلس الرئاسي ومساعيه لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.

آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 14:22
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً