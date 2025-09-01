المنفي يتسلم برقية من السيسي تؤكد عمق العلاقات بين ليبيا ومصر

تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الإثنين في طرابلس، برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقلها القائم بأعمال سفارة مصر لدى ليبيا تامر الحفني.

وتناول اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين ليبيا ومصر، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا ومنذ أعوام، تشكل ليبيا بالنسبة لمصر عمقًا استراتيجيًا على المستويين الأمني والاقتصادي، إذ تنظر القاهرة إلى استقرار جارتها الغربية باعتباره جزءًا من أمنها القومي، سواء عبر ضبط الحدود الممتدة أو من خلال تعزيز فرص التعاون في مجالات الطاقة والإعمار، وتحرص مصر على لعب دور فاعل في المسار السياسي الليبي عبر دعم جهود التسوية، والمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، أما على الصعيد الاقتصادي، فيعوّل البلدان على زيادة التعاون في قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، وإعادة الإعمار، إضافة إلى العمالة الليبية في مصر والاستثمارات المصرية في السوق الليبية.