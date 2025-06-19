«المنفي» يتسلم دعوة رسمية من رئيس الوزراء الياباني لحضور مؤتمر التنمية الإفريقي

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، دعوة رسمية من دولة رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للتنمية في إفريقيا (TICAD 9)، المزمع عقده في أغسطس المقبل.

وجرى تسليم الدعوة خلال لقاء رسمي جمع الرئيس بالسفير الياباني لدى ليبيا، شيمورا إيزورا، حيث تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الليبية-اليابانية وحرصهما على تطويرها إلى مستويات استراتيجية تسهم في تحقيق تطلعات الشعبين في مختلف المجالات.