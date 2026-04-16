المنفي يتسلم دعوة من بوتين للمشاركة بالقمة «الإفريقية الروسية»

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية – الروسية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وذكر المكتب أن سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين قام بتسليم الدعوة خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي في مقر الرئاسة بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، إلى جانب استعراض شامل للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات الاستقرار والتنمية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين طرابلس وموسكو، في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تحركات دبلوماسية متزايدة بين روسيا وعدد من الدول الإفريقية، استعدادًا للقمة الإفريقية – الروسية التي تهدف إلى توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين، مع استمرار الاهتمام الروسي بالملف الليبي ضمن سياق العلاقات الإقليمية.