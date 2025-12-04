المنفي يتسلّم أوراق اعتماد سفراء هولندا ومالطا

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، بمقر المجلس، أوراق اعتماد السفير المفوّض فوق العادة لمملكة هولندا لدى ليبيا أريان يولينريف، وجرى الترحيب بالسفير الجديد مع التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص ليبيا على توسيع آفاق التعاون المشترك، مشيدًا بالدور الهولندي الداعم للمسارات الأممية في ليبيا.

وأعرب السفير الهولندي عن تقديره العميق لرئيس المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى التزامه بالعمل على تعزيز علاقات بلاده مع ليبيا إلى مستويات أرحب، ومثمنًا جهود المنفي في دعم مسارات الدولة وبناء مؤسساتها.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضًا السفير المفوّض فوق العادة لجمهورية مالطا لدى ليبيا فرانكلين أكويلينا، الذي قدّم أوراق اعتماده، حيث رحّب المنفي بالسفير الجديد مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين ليبيا ومالطا، ومشدّدًا على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبحرية، وتجديد دعمه لكل المبادرات التي تعزز الشراكة بين البلدين.

بدوره، أعرب السفير المالطي عن امتنانه للرئيس، مؤكدًا عزمه على العمل الجاد لتطوير العلاقات الثنائية، ومثمنًا الجهود التي يبذلها المنفي في دعم مسارات السلام وتثبيت ركائز الدولة في ليبيا.