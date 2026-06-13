المنفي يتسلّم أوراق اعتماد 8 سفراء جدد

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت في العاصمة طرابلس، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى دولة ليبيا، إيذاناً ببدء مهامهم الدبلوماسية الرسمية في البلاد.

وشملت مراسم تقديم أوراق الاعتماد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد حبيب الله، وسفير جمهورية الصين الشعبية ما شيوي ليانغ، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية ميدي يحي لمرابط، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية أرفيد أندريس.

كما تسلّم المنفي أوراق اعتماد سفير دولة الفاتيكان فويتشيك زالوسكي، وسفير سلطنة عُمان هلال بن عبد الله بن علي السناني، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالفتاح شيخ أحمد عبدالمنان، إضافة إلى سفير الولايات المتحدة المكسيكية خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، نقل السفراء خلال مراسم الاعتماد تحيات قادة ورؤساء دولهم إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مؤكدين حرص بلدانهم على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع ليبيا.

وأعرب السفراء عن تقديرهم للدور الذي يضطلع به رئيس المجلس الرئاسي في دعم جهود الاستقرار وتعزيز مسارات الحوار والتوافق الوطني، إلى جانب مساهماته في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحّب المنفي بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الدبلوماسية، مؤكداً استعداد الدولة الليبية لتقديم التسهيلات اللازمة التي تساعدهم على مباشرة أعمالهم والقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي تأكيد التزام ليبيا بتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الصديقة، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التواصل والتفاهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية.